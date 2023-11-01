İsrail - Hamas savaşı bölgeye yayılıyor! Yemen, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya ilan etti!

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree Filistin'in yanında olduklarını belirterek İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan etti!

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İsrail - Hamas savaşı bölgeye yayılıyor! Yemen, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya ilan etti!

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sonrası başlayan İsrail - Hamas savaşı diğer komşu ülkelere de yayılıyor.

bölgede gerilim giderek yükselirken, çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe ediliyordu ki korkulan oldu. Bir ülke daha dünyaya İsrail'e savaş açtığını duyurdu.

Yemen İsrail'e savaş açtı!

Her geçen gün şiddetin arttığı İsrail-Filistin çatışmasına bir ülke daha dahil oldu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree Filistin'in yanında olduklarını belirterek İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan etti. Saree, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e çok sayıda füze ve İHA ile saldırılar düzenlediklerini de açıkladı.

Yemen'in savaşa girmesinin ardından bir dikkat çeken açıklama da Mısır'dan geldi. Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Medbuli, El-Ariş kentindeki 101’inci Tabur Karargahı’nda bazı askeri yetkililerin yanı sıra bölgedeki Arap kabilelerinin liderleriyle bir araya geldi.

2014’ten bu yana Sina Yarımadası’nda yapılan yatırımlara ve bölgenin Mısır için önemine değinen Medbuli, “Tarih boyunca, antik Mısır uygarlığından bu yana Mısır ve Nil Nehri'ne yönelik bir tehdit ve saldırı söz konusu olmuştur.” ifadesini kullandı.

Milyonlarca can feda etmeye hazırız

Sina’nın, tüm Mısır halkı için ayrı bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Medbuli, “Biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız. Mısır, hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek. Bölgesel meselelerin bizim aleyhimize tasfiye edilmesine veya çözümlenmesine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan Refah Sınır Kapısı'nın önünde de basına açıklama yapan Medbuli, Gazze Şeridi'ndeki sivillere uygulanan toplu cezalandırma politikasına karşı olduklarını ve krizin ilk gününden bu yana bu insani krizin çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Masum sivillerin ölmesine hepimiz karşıyız

Tüm dünyayı "her iki taraftan da (Filistin-İsrail) sivillerin öldürülmesini kınamaya" çağıran Medbuli, "Bir tarafın diğerine üstünlüğü veya bir özelliği yoktur, herkes eşittir. Masum sivillerin ölmesine hepimiz karşıyız." dedi.

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