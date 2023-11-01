Galata ve Kız kuleleri ziyaretçilerini bekliyor! Işık şöleni 10 Kasım’a kadar devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle İstanbul'da Galata ve Kız kulelerinde yapılan ışık ve yansıtma gösterilerinin 10 Kasım’a kadar süreceğini açıkladı.

GÖRSEL ŞÖLEN 10 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galata ve Kız kulelerinde ışık gösterileri ve yansıtmaların süresinin vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı uzatıldığı vurgulanarak, “Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz ışık ve yansıtma gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi üzerine Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla 10 Kasım’a kadar uzatıldı. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem gösteriye bekleriz” denildi.

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