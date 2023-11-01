Beyoğlu’nda trajikomik olay! Taksiye binen bir turist kadın dolandırıldığını zannederek 70 lira yerine 20 lira verdi

Beyoğlu’nda taksiye binen bir turist kadın, taksimetrede yazan 70 liranın yerine dolandırıldığını düşünerek 20 lira vermek istedi. Taksi sürücüsü ile kısa süreli tartışma yaşayan turist, polis çağırmak isteyen adama, “Polis var, problem yok” dedi. O ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün gece saatlerinde Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binerek istediği yere giden bir turist, 70 lira tutan yol ücretini dolandırıldığını düşünerek vermek istemedi.

70 lira yerine 20 lira vermek isteyen turist ile taksi sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yoldan geçen vatandaşların da dahil olduğu tartışmada turist, polis çağıracağını söyleyen taksi sürücüsüne, “Polis var, problem yok” dedi. Turist kadın, taksimetrede yazan ücret yerine 20 lira verirken, taksi sürücüsü ise “Helal yok, haram. Zıkkım olsun sana” dedi. Yaşanan ilginç tartışma vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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