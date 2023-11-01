Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu

Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl başı zam öncesi ikramiye olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye müjdesi vermiş kanun meclisten geçerek yasalaşmıştı. Emekliler 5 Bin TL'nin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyordu. İşte o tarih belli oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu 1

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

12,2 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

Detaylar haberin devamında

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu
Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu
Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek
Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek
Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Selden etkilenen KOBİ'ler için Faizsiz 1 milyon Acil Destek Kredisi müjdesi
Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Selden etkilenen KOBİ'ler için Faizsiz 1 milyon Acil Destek Kredisi müjdesi
BİM aktüel 3 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı, Bu Cuma BİM kataloğunda hangi ürünler var?
BİM aktüel 3 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı, Bu Cuma BİM kataloğunda hangi ürünler var?
İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak yeni tahmin! 2024 yılı beklentisini rakam vererek açıkladı
İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak yeni tahmin! 2024 yılı beklentisini rakam vererek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
Son Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!
Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı: “Filistin İstişare Toplantısı” düzenledi
Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı: “Filistin İstişare Toplantısı” düzenledi
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!
Ege Üniversitesi Rektörü Tıp Fakültesi Hastanesindeki beyin tümörü ameliyatına katıldı
Ege Üniversitesi Rektörü Tıp Fakültesi Hastanesindeki beyin tümörü ameliyatına katıldı
Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler
Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler
Araç sahipleri sakın yakıt almayın! Akaryakıta hatırı sayılır bir indirim daha geliyor
Araç sahipleri sakın yakıt almayın! Akaryakıta hatırı sayılır bir indirim daha geliyor
Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Çok Okunanlar
Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a şok! Gece yarısı apar topar gözaltına alındı!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a şok! Gece yarısı apar topar gözaltına alındı!
Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!
Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!
Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu
Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu
Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi
Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi
Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum
Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!