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Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu
Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl başı zam öncesi ikramiye olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye müjdesi vermiş kanun meclisten geçerek yasalaşmıştı. Emekliler 5 Bin TL'nin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyordu. İşte o tarih belli oldu
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