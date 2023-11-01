Emekliye 5 bin TL ikramiyede hesaplara yatacak tarih belli oldu Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl başı zam öncesi ikramiye olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye müjdesi vermiş kanun meclisten geçerek yasalaşmıştı. Emekliler 5 Bin TL'nin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyordu. İşte o tarih belli oldu