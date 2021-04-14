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  3. Çorum'da Kovid-19 salgınından etkilenen 2 bin kişiye gıda kolisi dağıtılacak

Çorum'da Kovid-19 salgınından etkilenen 2 bin kişiye gıda kolisi dağıtılacak

Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetleri kısıtlanan ya da durdurulan işletmelerde çalışan 2 bin kişiye ramazan kolisi yardımı yapılacak. TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biz de imkanlarımız ölçüsünde sektördeki çalışanlara destek olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanıldı.

Çorum'da Kovid-19 salgınından etkilenen 2 bin kişiye gıda kolisi dağıtılacak

Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) iş birliğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetleri kısıtlanan ya da durdurulan işletmelerde çalışan 2 bin kişiye ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımı ulaştırılacak.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve ÇESOB Başkanı Recep Gür, yardım kolisi ulaştırılacak kişileri tespit etmek amacıyla bir araya geldi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Başaranhıncal, bütün işletmelerin Kovid-19 salgınından etkilendiğini belirtti. Salgınla mücadele kapsamında bazı sektörlerde faaliyetlerin durdurulduğunu ya da kısıtlandığını hatırlatan Başaranhıncal, "Devletimiz bu sektörleri kısa çalışma ödeneği gibi desteklerle desteklemeye çalışıyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde sektördeki çalışanlara destek olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"YARDIM KOLİLERİNİN DAĞITIMINA BAŞLIYORUZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde her yıl ramazanda alışveriş çekleri dağıttıklarını hatırlatan Başaranhıncal, şunları kaydetti: "TOBB'un desteğiyle bu yıl ramazan ayında alışveriş çeki yerine Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerdeki 2 bin çalışana gıda kolisi ulaştıracağız. İş dünyasının temsilcileri olarak hazırlıklarımızı tamamladık ve yardım kolilerinin dağıtımına başlıyoruz. Halkımızın mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, Kovid-19'un yeryüzünden silindiği nice ramazanlarda tekrar bir arada olmayı temenni ediyorum."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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