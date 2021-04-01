Coşkun Koçak kimdir? | Koçak Baklava sahibi Coşkun Koçak hayatı | Tolga Koçak kimdir?

Oğlu Tolga Koçak, Kadıköy'de arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada, kendisi gibi avukat adayı olan bir arkadaşı tarafından kaza ile vurulmasının ardından Coşkun Koçak'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü Koçak Baklava'nın sahibi Coşkun Koçak kimdir? | Koçak Baklava sahibi Coşkun Koçak hayatı...

COŞKUN KOÇAK KİMDİR?

1981 yılında baklava yapımının okulu sayılan baklavacısında çırak olarak başlayan Coşkun Koçak, ustasının gözetimi altında baklava yapımının her aşamasında görev almış ve askerlik görevini yerine getirinceye kadar 12 yıl boyunca çalışmışlardır.

1993 yılında, kardeşi İbrahim Koçak ile birlikte Koçak Baklava'yı açan Coşkun Koçak, Gaziantep Baklavasının geleneksel yapısından taviz vermeden, geçmişten gelen bu lezzeti kalite ve hizmet anlayışı içerisinde ilk günkü heyecan ve coşku ile Koçak Baklavayı bu günlere taşımıştır.

Coşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak yaşam savaşı veriyor: Arkadaşı tarafından vuruldu!

TOLGA KOÇAK KİMDİR?

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Coşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak, Hukuk Fakültesi öğrencisidir. 31 Mart günü arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada bir arkadaşı tarafından yanlışlıkla silahla vurulduğu iddia edilen Koçak, göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Koçak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.