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  3. Covid-19 aşısı üretip milyar dolarlar kazandılar!

Covid-19 aşısı üretip milyar dolarlar kazandılar!

Covid-19 aşılarına geçen hafta gelen zam tartışma konusu olmuştu. Aşının önde gelen üretici firmaları Biontech ve Moderna'nın gelirleri geçen seneye oranla ciddi oranda yükseldi.

Covid-19 aşısı üretip milyar dolarlar kazandılar!

Covid-19 aşıları dünyada gelmiş geçmiş en çok satılan ilaçlar olma yolunda ilerliyor. Bu durum aşı üreticilerinin kazandığı paraları da astronomik boyutlara taşıdı. 

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozdan fazla aşı tedarik etti.

Şirket son 3 ayda aşı satışlarından 6,2 milyar dolar gelir elde etti. 

BioNTech, geçen seneki bu 3 ayda sadece 35 milyon dolar kazanmıştı.

Covid-19 aşısı üretip milyar dolarlar kazandılar!

MODERNA' DA SON 3 AYDA 4,4 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Moderna ise nisan ile haziran arasındaki 3 aylık dönemde 4,4 milyar dolar gelir elde etti. Her iki şirketin de satışlarının çok büyük bir kısmı covid-19 aşılarından sağlandı.

Covid-19 aşısı üretip milyar dolarlar kazandılar!

ZAM TARTIŞMA YARATMIŞTI

Tüm bu yüksek kazançlara rağmen aşı fiyatlarında artış yapılması ise tartışma konusu oldu. Geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı 15,50 €'dan 19,50 €'ya, Moderna'nın aşısının fiyatı ise 19 €'dan 21,5 €'ya çıkarılmıştı.

Covid-19 aşısı üretip milyar dolarlar kazandılar!

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