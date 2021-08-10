Delta varyantında çocuklar da tehlikede!

Dünyada 4 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgını yeni varyantları ile korkutmaya devam ediyor. Yeni çıkan varyantlar, insanların tekrar panik haline bürünmesine sebep oluyor. Özellikle Delta varyantı görülen ülkelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İlk olarak Hindistan'da görülen delta varyantı üzerine araştırmalar devam ederken uzmanlar açıklama yaptı.

ÇOCUKLARDA RAKAMLAR ARTIYOR

New York Times'ın 'Delta Varyantı, Hastaneye Daha Fazla Çocuk Gönderiyor' başlıklı haberine göre Delta varyantının çocuklarda normal koronavirüsten daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığı henüz belli değil, ancak yüksek düzeyde bulaşıcı etkisiyle pediatrik Covid-19 vakalarında artışa neden oluyor. Yani çocuklarda görülen Delta varyantı sayısı gün geçtikçe artıyor.

Boston Çocuk Hastanesi'nde pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Richard Malley Delta varyantının aslında bir şekilde çocuklarda daha tehlikeli olabileceği olasılığı konusunda herkes biraz gergin olduğunu söyledi.

Delta varyantının çocuklarda yüksek rakamlarda görülmesinin sebebi çocukların aşı olmamasının sebep olduğu düşünülüyor.

Arkansas Çocuk Hastanesi başkanı ve CEO'su Marcy Doderer "Temmuz ayı başlarında pozitif Covid testi sayısı artmaya başladı ve o zaman çocukların gerçekten hastalandığını görmeye başladık" dedi.

GEÇEN AY 12 BU AY 181

Amerikan Pediatri Akademisinin verilerine göre 22 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında Amerika'daki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 19'unu çocuklardan oluşuyor. Florida'daki Johns Hopkins All Children's Hospital hastanesinde geçen ay 12 çocuk vakası görülürken bu ay sayı 181'e çıktı.

Yapılan haberlere göre, Delta varyantında orjinal virüse yakalanan hastalarda sıklıkla görülen tat ve koku kaybı görülmüyor. Delta varyantında öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtiler daha sık görülüyor.

Koronavirüste en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının görüldüğü açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü. Devamında ise insanlarda tat alma duyularının eskiye nazaran daha az kaybedildiği söyleniyor. Artık insanlar hafif soğuk algınlığı ile çok benzer semptomları gösteriyor. Koku kaybı ise en yaygın 10 belirti arasında gösterilmiyor.

Uzmanlar Delta varyantına karşı da en büyük savunma aracının maske olduğunu söylüyor.

ORJİNAL VİRÜSTEN 1000 KAT DAHA FAZLA KOPYA

Delta varyantının orjinal koronavirüsten daha hızlı yayıldığı önceden açıklamıştı. Uzmanlar bunun sebebinin kendisini daha hızlı kopyalamasından dolayı olduğunu belirledi. Delta'da vücutta orjinal koronavirüse yakalananlardan 1000 kat daha fazla kopya sayısının olduğu da belırildi. Ayrıca varyantın buna bağlı olarak 2 3 kat daha hızlı bir şekilde yayıldığı da belirtildi.

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