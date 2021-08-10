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  3. Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Final yapan Çukur dizisinde başrol oynayan ve iki sevgiliyi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından İynemli'nin menajerlik şirketinden bir açıklama geldi.

Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan ve geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinin yakışıklı ve güzel oyuncuları hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre diziyi sıkı takip edenler tarafından da birbirlerine oldukça yakıştırılan Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez aşk yaşıyor.

Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin rol arkadaşı Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Bunun üzerine kısa sürede gündem olan aşk iddiaları hakkında  İynemli'nin menajerlik şirketi açıklama yaparak kesin bir dille yalanladı. Şirket, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Bu açıklamanın haricinde Damla Sönmez'in de yakın çevresine böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylediği öğrenildi.

Çukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!

Öte yandan güzel oyuncu Damla Sönmez ise geçtiğimiz nisan ayında 9 yıldır birlikte olduğu Ushan Çakır ile yollarını ayırmıştı. 

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