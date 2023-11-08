Çukurova'da şebeke borusu patlayınca araçların geçtiği yol nehire dönüştü!

Adana Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı’nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi.

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Çukurova'da şebeke borusu patlayınca araçların geçtiği yol nehire dönüştü!

Adana'da su borusu patlayınca tonlarca su yola aktı. Yollar nehre dönerken, bazı vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayın yaptı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı’nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tonlarca su Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’na aktı. Bulvar adeta bir nehri andırırken, patlama nedeniyle yolda göçük de meydana geldi.

Çukurova'da şebeke borusu patlayınca araçların geçtiği yol nehire dönüştü!

Canlı yayın yaptılar

Trafiğin sıkıştığı bulvarda bazı vatandaşlar kaldırımdan canlı yayın yaparak o anları sosyal medyadan yayınladı. Osman Aykut, “30 dakikadır burası böyle. Ekipleri bekliyoruz. Allah’tan can ve mal kaybı olmadı” dedi.

Çukurova'da şebeke borusu patlayınca araçların geçtiği yol nehire dönüştü!
Whatsapp üzerinden arkadaşını görüntülü arayıp caddeyi gösteren Orhan Önder ise, “Ekipler halen gelmedi. Ben de arkadaşımı arayıp caddeyi gösterdim ona” ifadelerini kullandı.


Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlatt

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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