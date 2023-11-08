Malatya'da koca vahşeti! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı!

Malatya Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evli bir çiftin arasında ailevi konulardan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha da alevlenince kızgın koca eline silahı alıp karısına kurşun yağdırdı.

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Malatya'da koca vahşeti! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı!

Malatya’da tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Olay, 12.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Valide Sultan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile eşi Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Malatya'da koca vahşeti! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı!

Çıkan tartışma sonrasında A.N. tüfekle eşi Aytan Nazin'e ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da koca vahşeti! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


A.N.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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