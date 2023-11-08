Quick Finans yayınladı: 2. el oto raporunda sektöre dair yeni trendler bakın nasıl?

Quick Finans'ın yayınladığı 2. el oto raporunun ekim ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektöre dair önemli trendler paylaşıldı.

Quick Finans ve SmartIQ iş birliği ile hazırlanan ve 2. el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak hazırlanan 2. el oto raporunda gerçekleşen satış rakamları, satış yaşlarındaki değişim, satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi. Raporda sıfır kilometre araç bulunurluğunun artması ön plana çıktı. 2 yaşa kadar olan 2. el araç satışları geçen yıla göre yüzde 19 artarken, 8-15 yaş aralığındaki araçlarda yüzde 48 daraldı. İlaveten artan faiz oranlarını tolere etmeye yönelik distribütör kampanyalarının başlaması da genel olarak 2. el araçların satışlarındaki düşüşte etkili oldu.

Rapora göre ekim ayında araç fiyatları bir önceki aya göre iuro bazında yüzde 2 gerilerken, TL bazında yatay seviyelerde seyretti. C ve D segment araçlarda ise TL bazında araç fiyatları yüzde 1 gerilerken, euro bazında gerileme yüzde 4'e ulaştı.

Ekim ayında satışlar bir önceki aya göre yüzde 11 düşerek, aylık toplam satış adedi 2023 yılı içinde ilk defa 300 bin adedin altına geriledi. Bununla birlikte ortalama satışta kalma süresi eylül ayında segmentler bazında 53 günken, ekim ayında 58 günü buldu. 2022 yılının aynı döneminde bu süre 38 gündü.

Haberin Devamı

2. el piyasasının önemli oyuncularından Marcar Yönetim Kurulu Başkanı Nevruz Çırak konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"2023 yılına güçlü başlayan otomotiv sektörü, ODD verilerine göre 3. çeyrek sonunda 857 bin adet toplam araç satışı gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış göstermiştir. 2023 yılında yaşanan seçim ortamı, makro ekonomik belirsizlikler ile döviz kurundaki beklentiler piyasanın gelişiminde önemli rol oynadı ve yıl boyunca otomotiv satışlarını hızlandırdı. Bu dönemdeki ekonomi politikaları ve makro ihtiyati tedbir uygulamaları çerçevesinde, yatırımcıların getirilerini koruma amacıyla farklı varlıklara yönelmesiyle yatırım amaçlı alımlarının da desteği araç satışlarında rekor getirdi. Son aylardaki faiz artışları yanında otomotiv piyasasına getirilen tedbirler sonucunda yatırım amaçlı talebin yerini ertelenmiş ihtiyaç talebinin aldığını da söylemek mümkün."

Quick Finans'ın diğer bir önemli iş ortağı ve İzmir 2. el piyasasına yön veren oyuncularından İsmail Çalmaz Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalmaz ise, "2023 yılının son çeyreğinde otomobile olan talebin azalmasından ve beklenen sıfır otomobillerin ülkeye giriş yapmasından kaynaklı sıfır otomobillerde peş peşe kampanyalar ve fiyat indirimleri başladı. Ekim ayında başlayan ve kasım ayında devam eden uygun fiyatlı sıfır otomobil kampanyaları, uygun kurlarla distribütör stoğuna giren araçları satın almayı bekleyen kişiler için alım fırsatı oluşmasına neden oldu" diye konuştu.

Sıfır kilometre araçlardaki fiyat düzenlemeleri ile 2. el araçların da nasibinin arttığını belirten Çalmaz, şöyle konuştu:

"Son iki ayda ikinci el araç fiyatları da ortalama yüzde 15-20 arasında geriledi. Bu durum ikinci el araçlar için de bir alım fırsatı yakalaması yanında, herkeste fiyatların biraz daha düşeceği yönünde bir beklentiyi de oluşturdu. Bununla birlikte gerek distribütörlerin ellerindeki 2023 model araç stoğunun azalması, gerekse ekim ayının son haftasında Merkez Bankası'nın piyasalara politika faizini artırmaya devam edeceği sinyali vermesine bağlı olarak borçlanma maliyetlerinin de artmaya devam edecek olması, galerilerin ve yetkili satıcıların tekrar araç stoğunu artırma isteğini ortaya çıkartarak, 2. el otomobillerdeki fiyat düşüşünün durmasına neden oldu. Bundan dolayı kasım ayının araç almayı düşünenler için harekete geçmesi gereken doğru zaman olduğunu düşünüyorum."

İYİ Parti'nin 2024 yerel seçim için 6 yeni başkan adayını daha açıklandı

Meral Akşener’den CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin eleştiriler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Futbolda bahis operasyonu 'sibergöz' ile neşter vuruldu

Karadeniz’in kadın reisleri! Karadeniz’in hırçın sularında tekne kullanıp eşleri ile birlikte balık avına çıkıp ağ atıyor!