İYİ Parti'nin 2024 yerel seçim için 6 yeni başkan adayını daha açıklandı

İYİ Parti CHP ile seçim ittifakı yapacak mı tartışmaları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. genel başkan Meral Akşener bu gün ki grup toplantısında 6 yeni belediye başkan adayını daha açıkladı.

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İYİ Parti'nin 2024 yerel seçim için 6 yeni başkan adayını daha açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, yerel seçimlerde mücadele edecek altı belediye başkan adayını da duyurdu.

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İYİ PARTİ 6 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DAHA AÇIKLADI

Akşener, Ahmet Orhan’ı Manisa Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı, Abdullah Aktuna’yı Manisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan adayı, Emre Afacan’ı Antalya Döşemealtı İlçe Belediye Başkan adayı, Posta Gazetesi’nin sahibi Mehmet Ali Gürses Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı, Bülent Kara Giresun Tirebolu İlçe Belediye Başkan adayı, gazeteci yazar Yasin Topaloğlu Kilis Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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