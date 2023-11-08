İYİ Parti'nin 2024 yerel seçim için 6 yeni başkan adayını daha açıklandı İYİ Parti CHP ile seçim ittifakı yapacak mı tartışmaları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. genel başkan Meral Akşener bu gün ki grup toplantısında 6 yeni belediye başkan adayını daha açıkladı.