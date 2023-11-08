İYİ Parti'nin 2024 yerel seçim için 6 yeni başkan adayını daha açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, yerel seçimlerde mücadele edecek altı belediye başkan adayını da duyurdu.
İYİ PARTİ 6 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DAHA AÇIKLADI
Akşener, Ahmet Orhan’ı Manisa Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı, Abdullah Aktuna’yı Manisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan adayı, Emre Afacan’ı Antalya Döşemealtı İlçe Belediye Başkan adayı, Posta Gazetesi’nin sahibi Mehmet Ali Gürses Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı, Bülent Kara Giresun Tirebolu İlçe Belediye Başkan adayı, gazeteci yazar Yasin Topaloğlu Kilis Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)