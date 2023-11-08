Meral Akşener CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı eleştirdi, Kılıçdaroğlu'na çok sert hançer cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin eleştirilerde bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun "arkamdan hançerlendim" açıklamasına çok sert eleştirilerde bulundu.

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Meral Akşener CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı eleştirdi, Kılıçdaroğlu'na çok sert hançer cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu ve tüm bunlar da hazirun tarafından büyük bir şevkle alkışlandı. Bizim için değişen hiçbir şey yok. Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları, bu saatten sonra bizi ilgilendirmez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Konuşmasına 10 Kasım'ı hatırlatarak başlayan Akşener, "2 gün sonra 10 Kasım. Bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ebediyete uğurlayışımızın 85'inci yılındayız. Mustafa Kemal bir umuttur. Susuz kalmış yüreklerin pınarı, sahipsiz kalmış milletin yol başçısı, çaresiz kalmış vatanın dermanıdır. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına erişmenin verdiği mutlulukla hep birlikte aynı duyguda buluşmuştuk. 10 Kasım'da da yine büyük Türk milleti olarak tek yürek olacak, aynı duygudaşlığı paylaşacağız. Anıtkabir'in önündeki uzanan kuyruklarda aynı vefayı hissederek, saygıyla dimdik duracağız. Çocuğu, genci, yaşlısı fark etmeksizin aynı özlemi duyacağız. Saatler, 9'u 5 geçeyi gösterdiği anda yüreğimizi sızlatan aynı büyük hüzünle dolacağız" diye konuştu.

Meral Akşener’den CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin eleştiriler

"Her birinin meclisinde Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi gerekiyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Akşener, "Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri bile katil Netanyahu'nun Gazze'de sebep olduğu mezalimin karşısında sadece "Dehşete düştük" demekle yetiniyor. İnsan hakları ve savaş hukuku göz göre göre paspasa çevrilirken; evler, okullar, camiler, hastaneler bombalanırken; kadınlar, çocuklar, masum siviller katledilirken; dünyanın göstermiş olduğu bu vurdumduymazlık tarih kitaplarında bir utanç vesikası olarak anılacak. Bugün dünyada ne kadar ülke varsa, her birinin meclisinde Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi gerekiyor. Kendi ülkelerinde bir terör saldırısı olduğunda dünyayı ayağa kaldıran Batı ülkelerinin 21'inci yüzyılın en büyük katliamına sessiz kalması, 21'inci yüzyılda bile Haçlı zihniyetinden çıkamadıklarının bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye demediklerini bırakmayanlar Özel'in en büyük fanları oldu"

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin konuşan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023 seçimlerinde Türkiye'yi değiştirmek için gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar, bizi hainlikle suçlayanlar, parti içi hesaplarını Türkiye'nin istikbalinin önüne koyanlar, hafta sonu itibarıyla birer değişim havarisi oluverdiler. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar, hafta sonu itibarıyla yeni genel başkan Sayın Özgür Özel'in en büyük fanları oldu. Ez cümle; kral öldü ama 2023'e damga vuran o garip anlayış ve o anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor."

Meral Akşener’den CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin eleştiriler

"Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu"

CHP kurultayı boyunca "Türk sağına" bol miktarda hakaret edildiğini söyleyen Akşener, "Her türlü erdemi solda, her türlü ahlaksızlığı da sağda gören ateşli konuşmalar, derinlikli yorumlar yapıldı. Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu ve tüm bunlar da hazirun tarafından büyük bir şevkle alkışlandı. Bizim için değişen hiçbir şey yok. Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları, bu saatten sonra bizi ilgilendirmez" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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