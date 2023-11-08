Fatih'in sefer anında gördüğünde: ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği bu ilçeye Rus turistler akın ediyor!

Rusya'dan yola çıkan ve Bartın'ın Amasra Limanı'na 31. kez yanaşan Astoria Grande gemisi, bölgeye en fazla turist getirdiği seferlerinden birini gerçekleştirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Fatih'in sefer anında gördüğünde: ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği bu ilçeye Rus turistler akın ediyor!

Rusya'dan yola çıkan ve Bartın'ın Amasra Limanı'na 31. kez yanaşan Astoria Grande gemisi, bölgeye en fazla turist getirdiği seferlerinden birini gerçekleştirdi. Toplamda 952 Rus turist ve 423 personeli ile limana yanaşan kruvaziyer gemideki turistlerden bir kısmı bölgenin eşsiz doğasını yakından tanırken bazıları ise plajda denize girerek, yüzmenin ve kumsalın tadını çıkardı.

RUS TURİSTLER AKIN AKIN GELİYOR

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan ve İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine yanaşan Astoria Grande kruvaziyer gemi, sabah saat 07:30 sıralarında 952 yolcu ve 423 personeli ile 31. kez Amasra Limanı'na yanaştı. Yaklaşık 16 ayda geçekleşen seferler ile bölgeye gelen Rus turist sayısının 30 bini aştığı öğrenildi.

Fatih'in sefer anında gördüğünde: ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği bu ilçeye Rus turistler akın ediyor!

Bölgeye en fazla turistin taşındığı seferlerinden birini bugün gerçekleştiren gemi ile ilçenin Cenova izleri taşıyan dar sokakları Rus turistlerle doldu. Kış mevsimine rağmen Türkiye'ye düzenlenen gemi yolculuğuna yoğun ilgi gösteren Ruslar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sefer esnasında görerek, ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği Bartın'ın Amasra ilçesin gezerek, yakından tanıyor.

Fatih'in sefer anında gördüğünde: ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği bu ilçeye Rus turistler akın ediyor!

İlçeye akın akın gelen Rus turistler, bölgenin doğal, güzelliklerini yakından görerek, eşsiz manzarasında sık sık fotoğraf çekiliyor. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve Hitiler ve Çağdaş Kaşkalar, Fenikeliler, İyonyalılar, Persler, Makedonlar, Pontoslular, Bizanslılar ve Romalıların yaşadığı bilinen ilçenin kültürel ve tarihi alanlarını karış karış gezen Rus turistler, ilçede yapılan balık, salata, çay ve Türk kahvesi gibi yiyecek ve içecekleri de tadıyor.

Amasra'nın yanı sıra kafileler halinde Safranbolu ve Bartın'ı da gezen turistlerden bazıları ise Amasra'daki plajlarda denizin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz sıcaklığının ise 18 dereceye kadar düştüğü ilçedeki kumsallara giden turistler, yüzmenin ve kumsalda güneşlenmenin tadını çıkarıyor.
İlçe Kaymakamı Kadir Perçi ve ilçe yetkilileri tarafından karşılanan geminin bu akşam saat 17:00 sıralarında Amasra Limanı'ndan ayrılarak Ordu'nun Ünye Limanı'na doğru hareket edecek.

Malatya'da koca vahşeti! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı!Malatya'da koca vahşeti! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı!

Bakan Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ilişkiler masaya yatırıldıBakan Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı

Deprem İstanbulluları göçe zorlamaya devam ettiriyor, İstanbul'da en çok terk edilen ilçeler belli olduDeprem İstanbulluları göçe zorlamaya devam ettiriyor, İstanbul'da en çok terk edilen ilçeler belli oldu

Quick Finans yayınladı: 2. el oto raporunda sektöre dair yeni trendler bakın nasıl?Quick Finans yayınladı: 2. el oto raporunda sektöre dair yeni trendler bakın nasıl?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz’in kadın reisleri! Karadeniz’in hırçın sularında tekne kullanıp eşleri ile birlikte balık avına çıkıp ağ atıyor!
Karadeniz’in kadın reisleri! Karadeniz’in hırçın sularında tekne kullanıp eşleri ile birlikte balık avına çıkıp ağ atıyor!
Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar
Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar
Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor
Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor
Kayseri'de ahıra giren kurt sürüsü dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Kayseri'de ahıra giren kurt sürüsü dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da
En düşük emekli maaşını için rakam netleşmeye başladı! İşte konuşulan o rakamlar!
En düşük emekli maaşını için rakam netleşmeye başladı! İşte konuşulan o rakamlar!
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğu ile reddetti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğu ile reddetti
Altında işler tersine mi döndü? İslam Memiş, 'Büyük sürpriz' beklentisini dile getirdi 'Ramak kaldı' diyerek de meraklandırdı
Altında işler tersine mi döndü? İslam Memiş, 'Büyük sürpriz' beklentisini dile getirdi 'Ramak kaldı' diyerek de meraklandırdı
Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!
Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!
Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Çok Okunanlar
Altında işler tersine mi döndü? İslam Memiş, 'Büyük sürpriz' beklentisini dile getirdi 'Ramak kaldı' diyerek de meraklandırdı
Altında işler tersine mi döndü? İslam Memiş, 'Büyük sürpriz' beklentisini dile getirdi 'Ramak kaldı' diyerek de meraklandırdı
Mesut Özil'in babasından çok konuşulacak itiraflar! Mesut Özil'in neden Almanya milli takımını seçtiğini ve kendisinin kararını açıkladı
Mesut Özil'in babasından çok konuşulacak itiraflar! Mesut Özil'in neden Almanya milli takımını seçtiğini ve kendisinin kararını açıkladı
En düşük emekli maaşını için rakam netleşmeye başladı! İşte konuşulan o rakamlar!
En düşük emekli maaşını için rakam netleşmeye başladı! İşte konuşulan o rakamlar!
Deprem İstanbulluları göçe zorlamaya devam ettiriyor, İstanbul'da en çok terk edilen ilçeler belli oldu
Deprem İstanbulluları göçe zorlamaya devam ettiriyor, İstanbul'da en çok terk edilen ilçeler belli oldu
Kayseri belediye başkanının merakla beklediği mozaikler gün yüzüne çıktı: “Türkiye’de gerçekten önemli bir yer edinecek”
Kayseri belediye başkanının merakla beklediği mozaikler gün yüzüne çıktı: “Türkiye’de gerçekten önemli bir yer edinecek”
Kocaeli Film Festivali gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi
Kocaeli Film Festivali gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi
Yorumlananlar
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi