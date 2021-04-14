KOM ekiplerinden baskın! Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildiVatandaşlardan İBB’ye tepki! Hayvanseverler ayaklandıİzmir'de iftara trafikte yakalananlara kumanya dağıtımı gerçekleştirildiKırklareli’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediİzmir'de gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındıEski Başbakan Yıldırım Akbulut kimdir? Nereli? Yıldırım Akbulut kaç yaşında ve neden öldü?Bir anlık dalgınlık 3 bileziğe mal oldu! Kuyumcuya müşteri gibi gelip bilezikleri çaldıTekirdağ'da av köpeklerine kuduz aşısı uygulandıZabıta personeli denetimde bulduğu 20 bin TL'yi sahibine verdi56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı! 4. etabı tamamlayan sporcular ödüllerini aldı.
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den ayrılık itirafı: Her şey bitti!

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den ayrılık itirafı: Her şey bitti!

Şu sıralar Çukur adlı dizide 'Efsun' karakterine hayat veren Damla Sönmez'den ayrılık itirafı geldi. Sönmez , kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır'la 9 yıllık ilişkisini sonlandırdığını dile getirdi.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den ayrılık itirafı: Her şey bitti!

Başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiren Damla Sönmez, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Sönmez, rol arkadaşı Ushan Çakır ile 'Uzun Hikaye' filminin çekimleri esnasında tanışıp 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Sönmez ilk kez suskunluğunu bozarak ilişkisi hakkında konuştu.

"9 YILLIK İLİŞKİ SONA ERDİ"

Damla Sönmez ile Ushan Çakır, Uzun Hikaye adlı filmde rol aldıkları sırada tanışıp 2012 yılında yeni bir aşka yelken açmışlardı. Mutlu ilişkilerine devam eden çift, evlilik yolunda ilk adımlarını atarak 2018 yılında nişan yüzüklerini takmışlardı. 

Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiften kötü haber geldi. Damla Sönmez ile Ushan Çakır'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları haberi ile gündeme geldi. Sessizliğini koruyan çiftten bir açıklama yapılmamıştı. Çıkan haberlerin ardından konuyla ilişkin ilk açıklama ise Sönmez'den geldi. 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği haberlerinin ardından suskunluğunu bozan Damla Sönmez, çıkan haberi doğruladı. 

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den ayrılık itirafı: Her şey bitti!

"EVET DEDİKODULAR DOĞRU, AYRILDIK"

Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru, ayrıldık, kısmet" açıklamasını yaparak üzücü haberi duyurdu. Öte yandan başarılı oyuncu, konuk olduğu bir programda nişanlısı Ushan Çakır'la yaşadığı ilişki hakkında şu sözleri dile getirmişti: "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika. O kişinin aynı zamanda yaptığınız işte de profesyonel olması çok keyifli"

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den ayrılık itirafı: Her şey bitti!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT