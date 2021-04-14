Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den ayrılık itirafı: Her şey bitti!

Başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiren Damla Sönmez, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Sönmez, rol arkadaşı Ushan Çakır ile 'Uzun Hikaye' filminin çekimleri esnasında tanışıp 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Sönmez ilk kez suskunluğunu bozarak ilişkisi hakkında konuştu.

"9 YILLIK İLİŞKİ SONA ERDİ"

Damla Sönmez ile Ushan Çakır, Uzun Hikaye adlı filmde rol aldıkları sırada tanışıp 2012 yılında yeni bir aşka yelken açmışlardı. Mutlu ilişkilerine devam eden çift, evlilik yolunda ilk adımlarını atarak 2018 yılında nişan yüzüklerini takmışlardı.

Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiften kötü haber geldi. Damla Sönmez ile Ushan Çakır'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları haberi ile gündeme geldi. Sessizliğini koruyan çiftten bir açıklama yapılmamıştı. Çıkan haberlerin ardından konuyla ilişkin ilk açıklama ise Sönmez'den geldi. 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği haberlerinin ardından suskunluğunu bozan Damla Sönmez, çıkan haberi doğruladı.

"EVET DEDİKODULAR DOĞRU, AYRILDIK"

Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru, ayrıldık, kısmet" açıklamasını yaparak üzücü haberi duyurdu. Öte yandan başarılı oyuncu, konuk olduğu bir programda nişanlısı Ushan Çakır'la yaşadığı ilişki hakkında şu sözleri dile getirmişti: "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika. O kişinin aynı zamanda yaptığınız işte de profesyonel olması çok keyifli"