19 Mayıs perşembe günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olarak biliniyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu yerleri ve okullar tatil yapıyor. Resmi tatilin perşembe günü olması, cuma günü de tatil olup olmayacağı merak edildi. Cuma günü okullar, üniversiteler tatil mi 20 Mayıs 2022? Tatil olur mu? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

CUMA GÜNÜ OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 20 MAYIS 2022? TATİL OLUR MU?

19 Mayıs Perşembe günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil olması, 20 Mayıs Cuma gününün de tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

20 Mayıs Cuma gününün tatil olacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı takdirde, o günün tatil olması beklenmiyor.

Uzun, kısa, anlamlı 19 Mayıs kutlama mesajları 2022 | En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları 2022

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı neden kutlanır?

19 Mayıs hastaneler açık mı 2022? | 19 Mayıs hastaneler tatil mi?