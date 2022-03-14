Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları mutlu edecek: 3 müjdeyi birden açıklayacak! Maaşlara zam geliyor

Koronavirüs pandemisi sürecinde canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanları, maaşlarına yapılacak olan zam ve sağlıkta şiddetin önlenmesi için hukuki düzenleme yapılmasını bekliyordu. Aylardır beklenen müjdeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda (bugün) açıklayacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlıkçılara 3 müjde birden verecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELERİ VERECEK

Abdulkadir Selvi kaleme aldığı yazısında söz konusu müjdeleri açıklayacağını ifade ettiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sağlıkçılarla bir araya geleceğini ve uzun süredir beklenen konular hakkında açıklama yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MAAŞLAR

1. Hekim maaşlarıyla ilgili bir düzenleme vardı. Sağlıkçıların arasında adaletsizliğe yol açar kaygısıyla geri çekilmişti. Yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlıkçıların maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin müjde vermesi bekleniyor.

ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER

2. Sağlıkçıların en ciddi sorunlarından biri maruz kaldıkları şiddet olayları. Sağlıkçılara saldırıyı dünyanın en vahşi saldırılarından biri olarak görüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak bir çalışma yaptılar. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

MALPRAKTİS DAVALARI

3. Sağlıkçıların en önemli sorunlarından biri tıbbi hatalardan dolayı açılan malpraktis davaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hekimler de hâkimler gibi korunacak” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli açıklamalar yapacak. Sağlıkçılarla ilgili davalara artık ihtisas mahkemeleri bakacak. Tazminat cezalarını ise sağlıkçılar değil, devlet üstlenecek."

SAĞLIKÇILARIN GÖNÜLLÜNÜ ALACAK JESTE İHTİYAÇ VAR

Selvi, düzenlemelerin önemli ve kalıcı olduğuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Giderlerse gitsinler” çıkışının ardından sağlıkçıların gönüllerini alacak bir jeste ihtiyaç olduğunu belirtti.

Selvi'nin yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı müjdesi! Maaşlara yapılacak zam belli oldu: 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında