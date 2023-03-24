Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, diğer bakanların ise belirlenecek illerden milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine bakanların hangi illerden aday olacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı yayında kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyükşehirlerden listelere gireceğini söyledi.

“DEĞİŞİK İLLERDE GÖREV VERECEĞİZ”

Erdoğan, “Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” demişti.

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İŞTE BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ OLACAĞI İLLER

Bu kapsamda kulislere yansıyan iddialara göre bakanların milletvekili adayı olacağı iller şöyle:

Fuat Oktay: Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bursa

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İstanbul

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Antalya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Malatya (İstanbul’dan birinci bölgede aday gösterilebileceği de konuşuluyor)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay

Süleyman Soylu: Kahramanmaraş ( Samsun’dan da aday gösterilebileceği konuşuluyor)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: Osmaniye

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Adana

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kayseri

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Trabzon

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Manisa

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Ankara ya da Tokat