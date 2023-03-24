Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, diğer bakanların ise belirlenecek illerden milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine bakanların hangi illerden aday olacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı yayında kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyükşehirlerden listelere gireceğini söyledi.

“DEĞİŞİK İLLERDE GÖREV VERECEĞİZ”

Erdoğan, “Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” demişti.

İŞTE BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ OLACAĞI İLLER

Bu kapsamda kulislere yansıyan iddialara göre bakanların milletvekili adayı olacağı iller şöyle:

Fuat Oktay: Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bursa
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İstanbul
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Antalya
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Malatya (İstanbul’dan birinci bölgede aday gösterilebileceği de konuşuluyor)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
Süleyman Soylu: Kahramanmaraş ( Samsun’dan da aday gösterilebileceği konuşuluyor)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: Osmaniye
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Adana
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kayseri
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Trabzon
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Manisa
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Ankara ya da Tokat

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