Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Azerbaycan halkını tebrik etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın’ın Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Azerbaycan halkını tebrik etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Azerbaycan halkını tebrik etti...

ERDOĞAN, AZERBAYCAN HALKINI TEBRİK ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Azerbaycan halkını tebrik etti...

YENİ TEMASLAR HAKKINDA FİKİR EDİNİLDİ

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti. Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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