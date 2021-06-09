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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attıkları her adımda yanlarında olacağız

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Caparov da "İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için Kırgızistan hazırdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attıkları her adımda yanlarında olacağız

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum.

Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettik. Attıkları her adımda Kırgızistan Cumhuriyeti'nin yanında olacağız. Tercih ettikleri yeni sistemin Kırgızistan ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı ve her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.

Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi de gözden geçirdik. Taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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