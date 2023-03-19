Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu! Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, 'yaptırmayacağız' diyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız. Ülkemizin ilk dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır

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"TÜRKİYE AVANTAJLI BİR YERDE DURUYOR"

Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Sadece Eti Maden'de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur. Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız. Türkiye her gelişme ve gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, insan gücü ve hammadde imkanı ile avantajlı bir yerde duruyor.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNE ÇIKARMA HEDEFİNDEYİZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin. Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız.

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"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, ONLAR MAL DERDİNDE"

Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

"TÜRKİYE YÜZYILINI İHYA EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılını ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır. Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.

"GİDİP GEZİYORLAR, BEĞENİYORLAR, 'YAPTIRMAYACAĞIZ' DİYOR"

Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi, taşıması-üretimi ile doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akkuyu Nükleer Santral de bunlardan biridir. Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Yarın elektrikler bunların döneminde nasıl kesiliyorsa yine aynı noktaya düşeriz.

Yusufeli Barajı da bunlardan biridir. Yeşil enerji barajıdır. Bu baraj sulamada da istenildiği şekilde kullanılacak bir kaynaktır. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere çok iyi bir yerdeyiz.

"PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKEYİZ"

Dünyada artık parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Göreve geldiğimizde yüzde 20 idi savunma sanayinde bizim potansiyelimiz. Şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Daha da pekiştireceğiz.

Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz.