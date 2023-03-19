Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu! Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, 'yaptırmayacağız' diyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisi hakkında bilgi veren Erdoğan Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefini dile getirerek parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğimizi belirtti.

YAYINLAMA
Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız. Ülkemizin ilk dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır

"TÜRKİYE AVANTAJLI BİR YERDE DURUYOR"

Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Sadece Eti Maden'de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur. Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız. Türkiye her gelişme ve gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, insan gücü ve hammadde imkanı ile avantajlı bir yerde duruyor.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNE ÇIKARMA HEDEFİNDEYİZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin. Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, ONLAR MAL DERDİNDE"

Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

"TÜRKİYE YÜZYILINI İHYA EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılını ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır. Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.

"GİDİP GEZİYORLAR, BEĞENİYORLAR, 'YAPTIRMAYACAĞIZ' DİYOR"

Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi, taşıması-üretimi ile doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akkuyu Nükleer Santral de bunlardan biridir. Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Yarın elektrikler bunların döneminde nasıl kesiliyorsa yine aynı noktaya düşeriz.

Yusufeli Barajı da bunlardan biridir. Yeşil enerji barajıdır. Bu baraj sulamada da istenildiği şekilde kullanılacak bir kaynaktır. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere çok iyi bir yerdeyiz.

"PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKEYİZ"

Dünyada artık parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Göreve geldiğimizde yüzde 20 idi savunma sanayinde bizim potansiyelimiz. Şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Daha da pekiştireceğiz.

Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz.

İlgili Haberler
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!
Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: İşaret fişeği faciaya neden oluyordu
Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: İşaret fişeği faciaya neden oluyordu
Malatya'da korkutan görüntü: Selden sonra balıklar karaya vurdu
Malatya'da korkutan görüntü: Selden sonra balıklar karaya vurdu
Son Haberler
Ataşehir Teksas'a döndü! İki grup arasında silahlı çatışma yaşandı!
Ataşehir Teksas'a döndü! İki grup arasında silahlı çatışma yaşandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu! Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, 'yaptırmayacağız' diyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu! Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, 'yaptırmayacağız' diyorlar!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
Önce çarptı, sonra kaçtı: Trafik kazaları kameralara yansıdı
Önce çarptı, sonra kaçtı: Trafik kazaları kameralara yansıdı
Önce çarptı, sonra kaçtı: Trafik kazaları kameralara yansıdı
Önce çarptı, sonra kaçtı: Trafik kazaları kameralara yansıdı
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
MİT’ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin para kasası etkisiz hale getirildi
MİT’ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin para kasası etkisiz hale getirildi
Togg’a sipariş yağdı: 30 saatte 29 bin adet başvuru yapıldı
Togg’a sipariş yağdı: 30 saatte 29 bin adet başvuru yapıldı
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı