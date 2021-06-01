Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjde daha açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cuma günü bir müjde açıklayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Aynı gün bir yeni çok modern bir maske fabrikasını da aynı gün yapacağız." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında aşı açıklamasında bulunan Erdoğan, 3. doz aşısını yaptırdıktan sonra antikor testi de olduğunu ve antikor seviyesinin yüksek çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örneğin ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" ifadelerini kullandı.

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