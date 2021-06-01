Maskeden ne zaman kurtulacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT özel yayınında yeni anayasa çalışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme, yeni anayasa çalışmaları ve salgına ilişkin bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız.

'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI

Şahsım ve heyetimle Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet Beye de sunacağız. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım.

"SALGINDA HIZLI KARARLAR ALABİLDİK"

Sağlıkta, adalette, ulaşımda attığımız adımlarla Türkiye değişim süreci yaşadı. Türkiye'nin 26 havalimanı vardı 57 havalimanına çıktı. Bu tabi Türkiye'nin refah düzeyinin yükseldiğinin alametidir. Biz bunu çok partili dönemde yapmadık, aksine AK Parti iktidarıyla yaptık. Şimdi Cumhur İttifakı'yla biz öyle bir sistem kuralım ki gelişmiş ülkelerin sistemini kullanalım. Uluslararasında hızlı ve etkin kararlar alma kabiliyetini kazanmış oldu. Yeni sistem sayesinde koronavirüs salgınında hızlı kararlar alabildik. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın içinde bin 8 odalı hastaneyi kurduk. Bu hastanede 5 dakikada uçak inecek, odaya gelecek, ameliyat haneleriyle her şeyiyle mükemmel. Sancaktepe'ye de hastane yaptık. 45 günde biz bunları yaptık. Bütün tıbbi en ileri teknoloji neyse onların hepsi var. Buraların bir özelliği de şu: Bütün cihazlara varıncaya kadar en ileri teknolojiyle hepsi var. Aynı teknoloji Atatürk Havalimanı'ndaki hastanede de var. Çam ve Sakura Hastanesini Japonya başbakanıyla açtık. ABD'de en büyük hastane Cleveland'dadır. Bize yakışan nedir onu da geçmektir. Onu da geçtik. Şimdi onlar buraların metini duyuyorlar. Buraları gezdikten sonra "biz geri kalmışız" diyorlar.

Şu an daha biz büyük şehirlerimizde tamamını gerçekleştiriyoruz. Bütün şehirlerimizde bu hastaneler olacak ki bütün ülkeyi kucaklamış olalım. İlk hastaneyi Yozgat'ta yapmıştık. Şu anda bu şehir hastanelerimiz yapımları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çam ve Sakura içerisinde ayrı bir yere sahip. Ankara'yı bir düşünün, Ankara'daki şehir hastanemiz olmamış olmasaydı. Orta Anadolu'da korona döneminde bir çok açığımızı gideremezdik. Bilkent'teki bu hastane birçok sorunumuzu çözmemize vesile oldu. Şimdi orası bitmek üzere. İnşallah bu yıl sonunda onu da açacağız. Bunlara sorarsanız Ankara'nın kasap olduğunu zannederler. Burası Başkent yakışan neyse onu yapacaksınız. İstanbul'da saydıklarım dışında bir şehir hastanesi de orada yapıyoruz. Proje hazır, ihalesini yapıp orayı da yapacağız. Rabbim tabi ki hastane kapısına düşürmesin, eksikliğini de vermesin. Bizim ciddi manada doktor açığımızı azaltmamız lazım. Maalesef, geçenlerde doktor arkadaşımız bıçaklanarak yaralandı. Kendisini aradım. 2 yıl kalmış uzman olmasına tedavi ettiği hasta gelip kendisini bıçaklıyor. Bu doktor açığımızı kapatmamız içinde tıp okullarına büyük iş düşüyor. Her siyasi partinin kendine ait hedefleri vardır. Bizim de hedefimiz bu. Parlamenter sistemi biz geride bıraktık. Biz şimdi yeni bir şeyler söylemenin hedefi gayreti içerisindeyiz."

PETROL VE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI

"Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız."