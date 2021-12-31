Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı anma programında konuştu: Halkın ve hakkın sesi olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'daki gezisine katılan gazeteci Hasan Karakaya, 30 Aralık 2015'te Medin'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Vefatının 6.yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Haliç Kongre Merkezi'nde vefatının 6.yıl dönümünde Hasan Karakaya için düzenlenen anma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anma programında yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin.

Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır.

"LİNÇ EDİLMEK PAHASINA MİLLETİN DEĞERLERİNİ SAVUNMAYI SÜRDÜRMÜŞTÜR"

Hasan kardeşimizin de dediği gibi esas mesele; şan-şöhret-makam sahibi olmak değildir. Mesele milletimizin 'Allah Razı Olsun' duasına layık olmak geri de hayırla yad edilecek bir miras bırakmaktır. Hasan Karakaya'nın 28 Şubat döneminde verdiği mücadele onun yiğitli beratı olarak hepimizin hafızasına kazınmıştır. Hasan Karakaya halkın ve hakkın sesi olmuştur. Linç edilmek pahasına milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür.

"AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELİŞ DÖNEMİNİ GAYET İYİ BİLİYORDU"

Türkiye'nin son 40 yılındaki iniş ve çıkışlarına tanıklık eden Hasan Karakaya AK Parti'nin iktidara geliş dönemini gayet iyi biliyordu. Hasan Karakaya'nın başkanlık sistemi ile ilgili söyledikleri, siyasi ufku ve vizyonunu göstermesi bakımından önemlidir."

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