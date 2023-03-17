Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşıyor! Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu

14 Mayıs günü yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için adaylık başvuruları sürüyor. Bu kapsamda Nevşehir'de yaşayan Recep Tayyip Erdoğan isimli genç AK Parti'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ı makamında ziyaret ederek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi.

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"İSMİMİ DUYAN KİMLİĞİMİ GÖRMEK İSTİYOR"

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm Nevşehir'den 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. 8 Mart 1999 doğumluyum. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum."

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ERDOĞAN CEZAEVİNE GİRDİKTEN 3 GÜN SONRA DÜNYAYA GELDİ

İsminin koyulma hikayesini anlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişim. Babam da cumhurbaşkanımızı çok sevdiği ve bu duruma üzüldüğü için ve cumhurbaşkanımıza sevgisini göstermek için benim adımı Recep Tayyip koymuş" diye konuştu.

"ADAY OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşıyan gencin adaylık başvurusuna değinerek, "Sayın cumhurbaşkanımız ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin partimizden aday olması bizleri çok mutlu etti. Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

8 Mart 1999'da Nevşehir'in Kavak kasabasında doğan Recep Tayyip Erdoğan ilk ve orta öğrenimini Kavak İlköğretim Okulunda tamamladı. Nevşehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.