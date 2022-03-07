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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı uzun süreli telefon görüşmesinde konuşulan konuların detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azak Denizi'nde bekletilen gemilere dikkat çektiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 1 saati bulan telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. AK Partili kaynakların öne sürdüğü iddialara göre iki liderin telefonda konuştuğu konulardan bazıları belli oldu. edinilen bilgilere göre görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ödemeleri konusu da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin’e, “Ülkelerimiz arasındaki ticarette Euro, Dolar dışında Ruble ve Yuan’la alışveriş yapabiliriz. Altınla da yapabiliriz” şeklinde öneri sunduğu ifade edildi.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan görüşmede Azak Denizi'nde bekleyen Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi gündeme getirdi.

30 GEMİ İÇİN GEÇİŞ İZNİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü gemileri hatırlatarak "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" önerisini sunduğu aktarılırken, Putin'in ise Azak Denizi'nde bekletilen 30 gemi için talimat vereceğini ve geçişlerinin sağlanacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

BARIŞ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözüme kavuşması noktasında her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmaya hazır olduklarını belirtti, acil bir ateşkes önerisini sunarak bu durumun siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasına yapılan dünkü görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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