Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Deprem felaketinin yaşandığı bazı illerdeki elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde faal veya kullanılabilir durumdaki elektrik ve doğalgaz abonelerinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelendi. ve bazı borçlar ise tamamen silindi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Deprem felaketinin yaşandığı bazı illerdeki elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar için adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal veya kullanılabilir durumda olan, iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı “kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone” grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31.05.2023 tarihine kadar ertelendi.

GECİKME ZAMMI OLMAYACAK

Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.

BAZI BORÇLAR SİLİNDİ

Deprem bölgesi için Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Depremden etkilenenlerin elektrik ile doğalgaz dava ve icra takipleri kaldırıldı. Ev ve iş yerleri hasarlı depremzedelerin elektrik borçları silinecek.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ev ve iş yerleri ağır ve orta hasar gören depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile silindi.

FİNANSMANI BAKANLIK KARŞILAYACAK

Bu kapsamda ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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