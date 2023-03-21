Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu! Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini belirtti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan kuraklık ve terör örgütü konuları ele alındı. Erdoğan, "Beklentimizi PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını temizlemesidir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Başbakan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Kara, demiryolu ve ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Projesi için çalışma kararlılığımızı vurguladık, bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Ankara Bildirisi'yle kritik bir adım attık. Bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bu projeyle, yeni İpekyolu haline dönüştüreceğine inanıyorum. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucusu Türkiye'dir. Türkiye ve Irak komşuluk hukuku çerçevesinde bunları çözme iradesini göstermiştir. Bizler, terör acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bilen bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Görüşmemizde terör örgütleriyle mücadelemizi de ele aldık. Beklentimizi PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını temizlemesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu! Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini belirtti!

"IRAK'IN ACİL SU SIKINTISININ FARKINDAYIZ"

Su meselesini, müşterek çıkarlarımıza hizmet edecek bir alan olarak değerlendiriyoruz. Acil su sıkıntısının farkındayız. Kuraklık döneminden geçiyoruz. Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını 1 ay süreyle artırma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu! Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini belirtti!

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