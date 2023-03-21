Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu katıldığı programında CHP'nin HDP'ye ve PKK'ya olan bakış açısından bahsetti. Canan Kaftancıoğlu : "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!

YAYINLAMA
Google News
Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!

TV100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştuk programına katılan Canan Kaftancıoğlu CHP'nin HDP ve PKK'ya olan bakış açısından söz etti. "PKK, terör örgütü değildir"i masaya getirirse CHP ne yapar? sorusunu Kaftancığlu, "HDP, CHP'ye "Masaya biz PKK, terör örgütü değildir" konusunu masaya getirin derse CHP Genel Başkanının tavrı çok net olur. PKK bir terör örgütüdür bunu ben masaya bile götürmem der." dedi.

Kaftancıoğlu aynı zamanda, "CHP liderinin bakışı özgürlükler, demokrasi, adalet ve hukukun üstlüğü ve yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine giderken hukuka uygun olmayan, ya da terör örgütü olarak tanımlanmış bir yapının terör örgütü olmadığı üzerinden bir süreç olmaz." ifadelerinde bulundu.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA HATIRLATTILAR

Aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu devamında ise, "ben HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim" sözleri sosyal medya da gündem oldu. HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı bir televizyon canlı yayınında "PKK bir terör örgütü değildir" ifadelerini kullanıcılar Canan Kaftancıoğlu'na hatırlattı. Pervin Buldan ise, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!

İlgili Haberler
CHP'li vekiller yine şaşırtmıyor! Sezgin Tanrıkulu HDP ile kol kola Öcalan için özgürlük istedi!
CHP'li vekiller yine şaşırtmıyor! Sezgin Tanrıkulu HDP ile kol kola Öcalan için özgürlük istedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu! Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini belirtti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu! Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini belirtti!
"Kılıçdardoğlu, PKK'nın ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır" diyen Optimar Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, canlı yayını terk etti...
"Kılıçdardoğlu, PKK'nın ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır" diyen Optimar Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, canlı yayını terk etti...
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu
Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu
Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu
Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu
Milletvekili aday adayı Hüseyin Özmen İlçe Başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor
Milletvekili aday adayı Hüseyin Özmen İlçe Başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor
Gönül adamı milletvekili aday adayı Bedri canlı ilçe başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor
Gönül adamı milletvekili aday adayı Bedri canlı ilçe başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor
Son Haberler
Sahil Güvenlik İzmir'de 154 göçmen yakaladı! 66 göçmen kurtarıldı!
Sahil Güvenlik İzmir'de 154 göçmen yakaladı! 66 göçmen kurtarıldı!
Pendik'te bir sürücü fren ve gazı pedalını karıştırdı! Markete daldı!
Pendik'te bir sürücü fren ve gazı pedalını karıştırdı! Markete daldı!
Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!
Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!
Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?
Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvurusu yapıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvurusu yapıldı!
Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çabalarından övgüyle söz etti! "Sahaya odaklanmış durumdalar"
Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çabalarından övgüyle söz etti! "Sahaya odaklanmış durumdalar"
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Bursa'da öğrenciler zehirlendi: Patlamış mısır öğrencileri hastanelik etti
Bursa'da öğrenciler zehirlendi: Patlamış mısır öğrencileri hastanelik etti
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”