Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!

TV100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştuk programına katılan Canan Kaftancıoğlu CHP'nin HDP ve PKK'ya olan bakış açısından söz etti. "PKK, terör örgütü değildir"i masaya getirirse CHP ne yapar? sorusunu Kaftancığlu, "HDP, CHP'ye "Masaya biz PKK, terör örgütü değildir" konusunu masaya getirin derse CHP Genel Başkanının tavrı çok net olur. PKK bir terör örgütüdür bunu ben masaya bile götürmem der." dedi.

Kaftancıoğlu aynı zamanda, "CHP liderinin bakışı özgürlükler, demokrasi, adalet ve hukukun üstlüğü ve yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine giderken hukuka uygun olmayan, ya da terör örgütü olarak tanımlanmış bir yapının terör örgütü olmadığı üzerinden bir süreç olmaz." ifadelerinde bulundu.

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CANAN KAFTANCIOĞLU'NA HATIRLATTILAR

Aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu devamında ise, "ben HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim" sözleri sosyal medya da gündem oldu. HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı bir televizyon canlı yayınında "PKK bir terör örgütü değildir" ifadelerini kullanıcılar Canan Kaftancıoğlu'na hatırlattı. Pervin Buldan ise, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.