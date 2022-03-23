Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçeli eski futbolcunun yeni mesleği olay oldu!Ünlü oyuncular hakkında önemli gelişme! Eda Ece ve Aslı Enver Disney Plus ile anlaşıyorTürk-İş Başkanı açıkladı! Asgari ücrete ikinci zam teklifi yeniden görüşülecek! Sarı ışık yandı, çalışanlar yeşil ışığı bekliyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklarAK Partili Alpay Özalan'dan, kadınlara tavsiye veren Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Siyasi tarih böyle iki yüzlü, takiyyeci, sinsi birini görmediDr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve biyografisiSon dakika | Vatandaşların cebi rahatlayacak! İstanbul'da ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildiRamazan neden 11 ayın sultanı? 11 ayın sultanı nedir? Ramazan ayına neden 11 ayın sultanı denilmiştir?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, AFAD personeli toplu taşımaları ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen personeli, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilen personeller, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar

HANGİ TARİHE KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre: “6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama- kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama- kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama- kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.”

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete'de yayımlandı! O memurların maaşlarına zam!

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete'de bugün (20.03.2022) | 20 Mart 2022 Resmi Gazete kararları

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT