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Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için tarih verdi: Enflasyona bakarak yeniden değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların maaşlarının Temmuz ayındaki enflasyona bakılarak gerekirse yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için tarih verdi: Enflasyona bakarak yeniden değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında enflasyon konusuna değindi. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki enflasyon artışının ise diğer ülkelerin altında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için tarih verdi: Enflasyona bakarak yeniden değerlendireceğiz

"ÜLKEMİZDE DE ELBETTE ENFLASYON SORUNU VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların maaşları için ise Temmuz ayındaki enflasyon rakamlarını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Salgın sürecinde Türkiye hayata geçirdiği etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır. Gelişmiş ülkeler bir anda 5 - 7 katına çıkan enflasyon gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Türkiye döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin aşağıda kalmıştır. " 

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için tarih verdi: Enflasyona bakarak yeniden değerlendireceğiz

"ENFLASYONA VE ŞARTLARA BAKARAK"

Enflasyondaki şişkinliği ortadan kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan," Asgari ücreti yüzde 50 artırarak, memur ve emekli maaşlarını yüzde 26, yüzde 31 oranında yükselterek kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Fahiş fiyata karşı her alanda ciddi tedbirler almaya başladık." ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için tarih verdi: Enflasyona bakarak yeniden değerlendireceğiz

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