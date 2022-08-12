Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri tek tek açıkladı! Ayçiçek yağı, şeker, un adeta yok yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin belirlenen ürünlerde indirim yapacağını açıklaması sonrası indirime tabii olacak ürünler belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sattığı ürünlerin fiyatında indirime gideceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri tek tek açıkladı!

15 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Bu açıklama sonrası Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri açıkladı. 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak indirimle birlikte 30'ün üzerindeki temel tüketim ürününde fiyatlar düşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri tek tek açıkladı!

İNDİRİM GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

İndirime tabii tutulacak ürünler şöyle:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri tek tek açıkladı!

ET ÜRÜNLERİNE GELEN İNDİRİM AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede satışa sunulacak. Ayrıca et ürünlerinde yapılacak indirimlerin ayrı bir duyuru ile açıklanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor

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