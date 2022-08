Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri tek tek açıkladı! Ayçiçek yağı, şeker, un adeta yok yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sattığı ürünlerin fiyatında indirime gideceğini açıklamıştı.

15 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Bu açıklama sonrası Tarım Kredi Kooperatifi indirim yapılacak ürünleri açıkladı. 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak indirimle birlikte 30'ün üzerindeki temel tüketim ürününde fiyatlar düşecek.

İNDİRİM GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

İndirime tabii tutulacak ürünler şöyle:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

ET ÜRÜNLERİNE GELEN İNDİRİM AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede satışa sunulacak. Ayrıca et ürünlerinde yapılacak indirimlerin ayrı bir duyuru ile açıklanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor