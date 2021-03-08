Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı.

Usta oyuncunun ölümünden derin üzüntü yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öztekin'in ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum

Rasim Öztekin'e Allah'tan niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Rasim Öztekin yaşamını yitirdi