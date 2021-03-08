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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 62 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı.

Usta oyuncunun ölümünden derin üzüntü yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öztekin'in ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum

Rasim Öztekin'e Allah'tan niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı!

Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdiRasim Öztekin yaşamını yitirdi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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