Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede, koronavirüs ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

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