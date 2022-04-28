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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek! Ziyaretin içeriği belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın daveti üzerine 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek! Ziyaretin içeriği belli oldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetine üzerine 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: 

" Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler  hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek! Ziyaretin içeriği belli oldu

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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