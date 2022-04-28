Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek! Ziyaretin içeriği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın daveti üzerine 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetine üzerine 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği kaydedildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
" Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bu adam Gezi Olayları'nın perde arkası koordinatörüydü
İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!