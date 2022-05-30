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Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'ne tarih yazdı! "Türkiye duruşunu değiştirmeyecek!"

İngiliz The Economist Dergisi'nde makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu hakkında "Gerekli adımları atmazlarsa Türkiye duruşunu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'ne tarih yazdı! "Türkiye duruşunu değiştirmeyecek!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist Dergisi'ne yazdı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin istenen şartları yerine getirmemesi halinde üyeliklerinin NATO için risk olacağını söyledi. Öte yandan Erdoğan, "Gerekli adımları atmazlarsa Türkiye duruşunu değiştirmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'ne tarih yazdı! Türkiye duruşunu değiştirmeyecek!

5. MADDE HATIRLATILDI

"NATO için Türkiye’nin ne denli önemli ve kritik bir ülke olduğu bütün üyelerce yeniden kabul edilirken, bazı üyelerin Türkiye’ye yönelen kimi tehditleri tam olarak takdir edememesi talihsiz bir durumdur." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye göre İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğe kabulü, kendi güvenliği ve örgütün geleceği açısından riskler barındırmaktadır. 5. Madde uyarınca NATO’nun en büyük ikinci ordusunun yardımına koşmasını bekleyen bu ülkelerin, AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK’nın eleman devşirme, finansman ve propaganda faaliyetlerini engellemesini beklemek en doğal hakkımızdır.

Türkiye aday ülkelerden tüm terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmalarını ve mensuplarını Türkiye’ye iade etmelerini istemektedir. Bu ülkelerin makamlarıyla açık kanıtlar paylaşılmış ve adım atmaları beklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'ne tarih yazdı! Türkiye duruşunu değiştirmeyecek!

"TÜRKİYE DURUŞUNU DEĞİŞTİRMEYECEK"

"İlaveten Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları hâlinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'ne tarih yazdı! Türkiye duruşunu değiştirmeyecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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