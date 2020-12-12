Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira düzenlemesi müjdesi!

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ,uzun süredir kapalı olan ve kira ödemede çok zorluklar çeken esnaf ile ilgili destek sağlanacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ''Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama kira ödemekte zorluk çeken esnafı meraklı ve sevinçli bekleyişe sevk etti.

Ayrıntılar gelecek....