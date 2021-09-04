Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik mesajı!
Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kutlama mesajı geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Erdoğan, millileri gönülden tebrik ederek tüm Türkiye adına şükranlarını sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.
Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."