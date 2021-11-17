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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İstanbul Sözleşmesini gündemimizden tamamen çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Ankara'da düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İspanyol bir gazetecinin İstanbul Sözleşmesiyle ilgili sorusu üzerine "Tamamen gündemimizden çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İstanbul Sözleşmesini gündemimizden tamamen çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. İspanya ile büyük bir uçak gemisi yapmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan,  iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 20 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamalarının ardından İspanyol bir gazetecinin İstanbul Sözleşmesine ilişkin sorunu da yanıtladı.

İstanbul sözleşmesini gündem tamamen çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var." ifadelerini kullandı

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İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul sözleşmesine ilişkin açıklaması:

"Kesinlikle iktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Bu dönem içinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. Gerek Emniyet Teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak bu konunun üzerine gidiyoruz, gerekli adımları atıyoruz. Atmaktayız, atacağız.

Biz İstanbul Sözleşmesini tamamen gündemimizden çıkardık. Bu sözleşme ile atılacak adımlar, kendi gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. Bizde aile kavramı çok kutsaldır."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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