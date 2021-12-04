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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, randevu almadan TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurum önünde yaptığı açıklamaları eleştirerek," Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utan. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası kuruma gideceğini söylemişti. Randevu alınması gerektiği halde randevu almadan kuruma giden Kemal Kılıçdaroğlu, kurumun kapısından içeri alınmamış ve bu durumu şova çevirerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

"BİR İNSAN DAVET EDİLMEDİĞİ YERE GİTMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndan randevu aldıktan sonra burada brifing aldığını anımsattı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun randevu almadan TÜİK'e gittiğini anımsatarak şunları söyledi: 

" Bunlarda edep adap yok. Dün de TÜİK'i randevu almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utan. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. "

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değilCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

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