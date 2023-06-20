Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! Haftalardır planlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bürokrasiye yeni atamalar yapmak için haftalardır listeler üzerinde çalıştığı ve özellikle bakan yardımcılıklarına en az bir eski milletvekilinin atanacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! Haftalardır planlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından, kabine üyelerinden çalışacakları ekipleri bildirmelerini istedi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, ilk kabine toplantısında bakanlardan, bakan yardımcılıkları ve üst düzey bürokratlarla ilgili alternatifli liste sunmalarını talep etti.

Raporlara göre, her bakan, kendisine önerilen isimler üzerinde çalıştı ve bu isimleri Cumhurbaşkanı'na sundu. Erdoğan, bu isimler üzerinde yaklaşık bir haftadır değerlendirme yapıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve bu hafta içinde bürokrasiye yeni atamaların yapılacağı belirtiliyor.

Özellikle bakan yardımcılıklarında, her bakanlık için en az bir eski milletvekilinin atanacağı vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! Haftalardır planlıyor!

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEKLER

Eski milletvekillerinden bakan yardımcılığına getirilecek olanların, saha ile hükümet arasında bir köprü görevi üstlenecekleri ve parti üyeleriyle vatandaşların taleplerini hükümetin gündemine taşıyacakları ifade ediliyor.

Ayrıca, Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bilgisi dışında getirildiği iddiaları doğru değil. Kavcıoğlu'nun atamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şimşek ile görüşerek karar verdiği ve Şimşek'e "Uyumlu çalışacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

AK Parti yetkililerine göre, seçim süreci boyunca döviz kurlarındaki hareketliliği kontrol altında tutması nedeniyle Erdoğan, Kavcıoğlu'nu "uygun bir göreve" atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! Haftalardır planlıyor!

EFKAN ALA GÖREVE GETİRİLDİ

AK Parti içinde genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ getirildi. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya atanırken, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.

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