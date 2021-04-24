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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahak Maşalyan'a anlamlı mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahak Maşalyan'a anlamlı mesaj!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz. '' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahak Maşalyan'a anlamlı mesaj!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.  Erdoğan, Ermenistan'la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirme çağrısını yineledi.

İşte o anlamlı mesaj;

 "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz.

Bu tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır.

Bizi bir arada tutan ne çıkardır ne de hesaptır. Aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır.''

ayrıntılar geliyor...

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