Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziya Altan Elmas'a olay Taksim çocuğu yanıtı: Sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz

Taksim Camii'nin ibadete açılmasının ardından Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas'ın yaptığı konuşmasında, " Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum" demesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Az önce Altan Bey, ' Ben buranın çocuğum' dedi. Altan Bey, sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Bende Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik, tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe buralarda çok dolaştık." dedi.

ERDOĞAN: BURALARDA ÇOK GEZDİK, TOZDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen o ifadeler şöyle:

"Bu güzel eserin inşaasını üstlenen Sur Yapı'nın sahipleri Altan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas beyefendiler başta olmak üzere mimarından sanatçısına işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Az önce Altan Bey, ' Ben buranın çocuğum' dedi. Altan Bey, sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Bende Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik, tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe buralarda çok dolaştık."

ELMAS: TAKSİM'İN ÇOCUĞUYUM

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas konuşmasında şunları söyledi:

"Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum. Dedem 1936'da buraya geldi. Erzincan Refahiye'den , bende burada doğdum 150 metre ileride Taksim Caddesinde. Babalarım, amcalarım esnaflık yaptılar. Bilirim Taksim Camii'nin ne demek olduğunu, bilirim Taksim Cami davasının neye tekabül ettiğini, bilirim hepsini."

SUR YAPI KİMİN? SUR YAPI SAHİBİ ZİYA ALTAN ELMAS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşında olan Ziya Altan Elmas, 1969 Erzincan Refahiye doğumludur. 1986 yılında Işık Lisesi'nden mezun olarak üniversite eğitimini İTÜ'de almıştı. 1992 İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunudur.

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