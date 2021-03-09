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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzazsıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Arda Ermut getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzazsıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Arda Ermut getirildi

Türkiye Varlık Fonu'nda Genel Müdürlük görevinde olan Zafer Sönmez'in görevi bırakacağı iddialarının ardından haber doğrulandı. Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü ise yönetim kurulunda yer alan Arda Ermut oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzazsıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Arda Ermut getirildi

Türkiye'nin en önemli kamu kurumlarını bünyesinde barındıran ve Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan Türkiye Varlık Fonu'nun yönetiminde önemli değişikliğe gidildi. Genel Müdür koltuğunda oturan Zafer Sönmez'in istifa edeceği söylentilerinin ardından yeni Genel Müdür'ün Arda Ermut olarak belirlendiği öğrenildi.

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürüten Arda Ermut atandığı ifade edildi.

2016 yılında kurularak faaliyete geçen Türkiye Varlık Fonu 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

ARDA ERMUT KİMDİR?

Bünyesinde kamu bankaları dahil 20 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu'ndan Kasım 2020'de ayrılan Ermut, 4 ay sonra şirkete Genel Müdür olarak döndü.

Arda Ermut hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki habere tıklayın.

Selim Arda Ermut kimdir, nereli, kaç yaşında?Selim Arda Ermut kimdir, nereli, kaç yaşında?

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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