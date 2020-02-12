Cumhurbaşkanı Erdoğan, resti çekmişti! TSK, Esed rejimi hedeflerini vurdu

Beşşar Esad Rejim güçlerinin TSK'ya ait üslere yaptığı saldırıları sonrası Türkiye'den art arda açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada "rejim güçleri en güçlü şekilde karşılık verilerek vurulacak" ifadelerini kullandı. TSK ise rejim güçlerine nefes aldırmamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye mesajından sonra bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TSK'NIN VURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esed rejimi hedeflerini çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ile vurdu.