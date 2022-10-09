Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak "Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız" dedi.

ASGARİ ÜCRET EN UYGUN RAKAMA ÇIKACAK

Tüm vatandaşların beklediği yıl sonu asgari ücret zammı için konuşma yağan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. dedi.