Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum6 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti! Lütfü Türkkan gece yarısı video yayınladı, özür diledi6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Alicenap ne demek, TDK'ya göre Alicenap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Resmi Gazete'de yayımlandı! SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O illerin milli eğitim müdürleri görevinden alındı, yeni isimler atandıMeteoroloji vatandaşları uyardı: Yağış yok ama sis ve pus o bölgeleri saracak! İşte il il hava durumu...5 Kasım 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Biyel ne demek, TDK'ya göre Biyel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a," Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.

Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla! 

Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir."

 

{TITLE_STRIP}Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti! Lütfü Türkkan gece yarısı video yayınladı, özür diledi

{TITLE_STRIP}Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT