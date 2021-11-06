Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.

Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla!

Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir."

Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 6, 2021

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