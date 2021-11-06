Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a," Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:
"Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.
Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla!
Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir."
Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 6, 2021
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti! Lütfü Türkkan gece yarısı video yayınladı, özür diledi
Lütfü Türkkan'ın provokatör olarak suçladığı vatandaşın kardeşinin PKK tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.