Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ün Batman yazısı tepki topladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı olan Işıl Özgentürk, 'Porno çukurunda debeleniyoruz' başlıklı yazısında, bir öğretmen dostundan aktardığını öne sürdüğü ifadeleri okurla paylaştı. Batman'da kız çocuklarına değer verilmemesi konulu yazı, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

"İNTİHAR KURTULUŞ OLUR"

"Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. " ifadelerinin kullanıldığı yazıya ülkenin dört bir yanından tepki yağdı. Özgentürk, kendi ayakları üzerinde durmaları için kız çocuklarına destek olunmadığı, bu genç kızların yalnızca dağa çıkarak ya da evlenerek kurtulabilecekleri görüşlerini paylaştığı yazıda bekaretini kaybetmiş kişileri içinse intiharın çözüm olduğunu öne sürdü. İşte o yazı:

"Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım almazlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım almazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır: Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat, asker bir başka bölgeye tayin olur gider. Çoğu bekâretini kaybetmiş genç kızlar için intihar, bir kurtuluş olur."

IŞIL ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Yazar, öykücü, senarist. 19 Eylül 1948, Gaziantep doğumlu. Asıl adı Zeynep Işıl Türkben. Sinema yönetmeni Ali Özgentürk’ün eşidir. Doğduğu şehirde başladığı ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Çamlıca Kız Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Senaryo çalışmalarına öğrencilik yıllarında başladı. 1968-71 yıllarında Ali Özgentürk ve Mehmet Ulusoy'la birlikte kurdukları Devrim İçin Hareket Tiyatrosu'nda yazar ve oyuncu olarak çalıştı. İlerleyen yıllarda yazdığı senaryolarla ödüller kazandı. 12 Mart (1971) döneminde Kültür Sarayının yakılması olayında rolü olduğu iddiasıyla yargılandı, aklandı. Cumhuriyet gazetesinde röportajları ile köşe yazıları yayımlandı (1977-80).

İlk çocuk hikâyesi ve bir çocuk şiiri Arkın Yayınevinin düzenlediği yarışmada dereceler almıştı (1974-75). Hayat Okulu adlı hikâye kitabıyla 1979 Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü aldı. Eşi Ali Özgentürk’le birlikte senaryolarını yazdığı At, Bekçi (Orhan Kemal’in Murtaza adlı romanından) adlı filmler çeşitli ülkelerin film şenliklerinde ödüller kazandı. Ayrıca, yine Ali Özgentürk’ün yönettiği Su da Yanar filminin senaryosunu yazdı.

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