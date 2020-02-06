CZN Burak'ın restoranında korkunç cinayet!

Sosyal medya için çektiği videolarla fenomen olan 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in restoranında çalışan garsonlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken garsonlardan Mehmet G., bir kişiyi öldürdü, iki kişiyi ise yaraladı. Mehmet G. hakkında müebbet hapis istendi.